Le mitiche Alfa Romeo d’epoca in passerella a Cividale il 7 giugno

Il 7 giugno, Cividale si trasformerà nel paradiso delle auto d’epoca con “Mitiche in Castello”, un evento che celebra il fascino senza tempo delle Alfa Romeo. Giunta alla sua 20a edizione, questa manifestazione non è solo una passerella di vetture iconiche, ma un tributo alla passione dei collezionisti friulani. Scoprite come la storia delle auto si intreccia con quella della nostra cultura automobilistica! Non mancate!

Dopo una breve sospensione torna l'annuale appuntamento con eccezionali vetture d'epoca dei collezionisti friulani denominato "mitiche in castello" che, giunto alla 20a edizione, assumerà connotati diversi dal solito. Sabato 7 giugno l'iniziativa di punta del Club friulano veicoli d'epoca (Cfve) di Udine sarà interamente dedicata alle "mitiche" Alfa Romeo nel 115. anniversario della fondazione della casa automobilistica del biscione che negli anni '60 a Udine aveva la propria squadra corse, l'Auto Delta. Inoltre, non sarà il centro di Udine lo scenario del raduno questa volta, ma quello di Cividale e il suo hinterland.

