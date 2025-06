Le minacce alla figlia di Giorgia Meloni e l' Italia che odia | Clima oscuro e malato

In un'Italia sempre più polarizzata, le minacce alla figlia di Giorgia Meloni rivelano un clima di odio che inquieta e sconcerta. Le parole velenose di un docente, augurando una sorte terribile alla giovane, non sono solo un episodio isolato, ma un segnale allarmante di un malessere sociale profondo. È il momento di riflettere su come l’odio possa infiltrarsi anche nei luoghi di educazione e formazione, minacciando il futuro di tutti.

«Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola». Queste parole pesanti sono state scritte su Facebook da un docente della provincia di Napoli (Stefano Addeo) secondo quanto riportato da un altro dipendente del Ministero, Roberto Della Ragione, che si dice «infuriato» e di aver già «provveduto a segnalare e denunciare in tutte le forme» tale post, chiedendo quindi al ministro Giuseppe Valditara di «intervenire immediatamente con provvedimenti durissimi». E la replica di Valditara è arrivata in tempi stretti: «Esprimo la mia forte solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari» dichiara il ministro dell'Istruzione e del Merito, che assicura: «Stiamo effettuando tutte le verifiche utili a individuare l'identità dell'autore di questo atto indegno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le minacce alla figlia di Giorgia Meloni e l'Italia che odia: "Clima oscuro e malato"

