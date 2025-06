Le migliori gelaterie di Roma | ecco dove andare

La primavera è finalmente arrivata e con essa la voglia di gustare un gelato artigianale a Roma! ?? Tra le migliori gelaterie, non perdere Gelato D’Essai: con i suoi due punti vendita, offre un’esperienza unica dove il gelato diventa arte. Scopri i sapori innovativi e lasciati sorprendere dalla qualità degli ingredienti. In un momento in cui il “gelato” è diventato un vero e proprio trend di lifestyle, assaporare il meglio è un must!

Finalmente la primavera è esplosa e le gelaterie di Roma in questi ultimi giorni sono state prese d’assalto. Sapete quali sono le gelaterie artigianali super consigliate? Ecco qui un piccolo elenco. Partiamo da Gelato D’Essai. Ha due punti vendita, uno a Tor de’ Schiavi e l’altro a Colli Aniene. La forza è nel concept: si tratta infatti di un “ristorante del gelato”. Sono disponibili tre menu degustazione: il gelato e l’orto, il gelato e la fattoria, il gelato e il mare. Assolutamente da provare. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Anche Pico Gelato ha due punti vendita: una a Piazza Bologna e l’altro a Flaminio. 🔗 Leggi su Funweek.it

