Le manovre salvavita per bambini spiegate al corso di Pronto soccorso pediatrico

Imparare a salvare una vita è un dono prezioso, soprattutto quando si tratta dei più piccoli. Torna il corso gratuito di pronto soccorso pediatrico a Cervia, un'opportunità imperdibile per genitori e caregiver. Durante due incontri pratici, apprenderai manovre salvavita fondamentali. In un'epoca in cui la sicurezza dei bambini è al centro dell'attenzione, non perdere l'occasione di fare la differenza. La protezione dei nostri piccoli inizia da noi!

Torna una nuova edizione del corso gratuito di pronto soccorso pediatrico organizzato dallo Sportello SeiDonna del Comune di Cervia, rivolto a genitori, nonni, baby-sitter e tutte le persone che si prendono cura dei bambini. Il corso articolato in due incontri, di carattere divulgativo-pratico.

