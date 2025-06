Le famiglie fanno tagli e rinunce

In un panorama economico sempre più complesso, le famiglie italiane si trovano a fare scelte difficili. Adamo Bettini mette in luce un trend preoccupante: il taglio dei consumi, con rinunce che colpiscono anche frutta e verdura. Questo non è solo un problema individuale, ma riflette una crisi più ampia, dove il potere d'acquisto diminuisce e la ricerca di offerte diventa una necessità. Riusciremo a invertire la rotta?

Adamo Bettini dice che le famiglie continuano a fare tagli e rinunce. "Sono tante le persone che riducono i consumi nella spesa alimentare. C’è chi rinuncia a carne e pesce, e chi addirittura taglia i consumi di frutta e verdure. Tutto aumenta, compresi i vestiti. Ho degli amici che non comprano più nei negozi, ma solo negli outlet, dove trovano prodotti di marca a prezzi scontati. Tante cose che un tempo potevamo fare, i giovani d’oggi ora non le possono più fare. Anche le spese universitarie sono difficili da sostenere per tante famiglie, con questi aumenti così vertiginosi. è una problematica che riguarda tutti, o quasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le famiglie fanno tagli e rinunce"

