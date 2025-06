le confessioni di ignazio silone

Ignazio Silone, noto per le sue opere che raccontano il dramma dell'umanità, nascondeva un segreto sorprendente: la sua collaborazione con l'OVRA. Questo rivela una verità inquietante sul confine tra ideali e compromessi in un periodo di oppressione fascista. Le sue scelte, dettate dalla paura e dalla sopravvivenza, ci invitano a riflettere su quanto sia sottile il filo tra resistenza e conformismo. Scopriremo così una figura complessa, simbolo di un’

Chi era davvero Ignazio Silone, pseudonimo di Secondino Tranquilli? Ormai sembrerebbe appurato: nascosto dietro un ulteriore pseudonimo, Silvestri, passava informazioni all’ Ovra, la polizia politica (e segreta) fascista. In quello sciagurato periodo di potere e di controllo, quali circostanze spinsero uno dei fondatori del Partito comunista italiano verso quella strada? Lo faceva per proteggere il fratello, imprigionato e torturato con l’accusa di aver compiuto la strage alla fiera di Milano del 1928? O per qualche altro motivo? Per il momento scavalco il guazzabuglio di accuse e di difese per arrivare allo scrittore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net