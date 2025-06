Le boat shoes sono le scarpe più discusse dell’estate e sono tornate ma non come te l’aspetti

Le boat shoes, le iconiche scarpe da marinaretto, stanno vivendo una rinascita inaspettata! Non più solo un simbolo del look universitario, ma ora protagoniste di stili audaci e contemporanei. In un’epoca in cui il mix tra casual e chic spopola, queste calzature si reinventano, adattandosi a nuove tendenze e contesti. Scopri come indossarle per dare un tocco originale al tuo outfit estivo! La moda è in continua evoluzione, non restare indietro!

Sulle passerelle e per strada, le boat shoes stanno vivendo un’improbabile, ma affascinante rinascita. Quella calzatura che per decenni è stata l’emblema del look da college americano — tanto amata dai ragazzi con il maglione sulle spalle e il gin tonic in mano — sta finalmente scrollandosi di dosso l’etichetta da “frat boy” per diventare un vero statement di stile. E a sorpresa, sta piacendo anche alle celebrità. Le boat shoes sono tornate per restare quest’estate: a dirlo Miu Miu e Loewe. Le origini dei boat shoes sono decisamente funzionali: inventati negli anni ’30 per offrire aderenza sui ponti bagnati delle imbarcazioni, hanno poi conquistato la marina militare e, più tardi, le università più prestigiose d’America. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le boat shoes sono le scarpe più discusse dell’estate, e sono tornate (ma non come te l’aspetti)

