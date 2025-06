Le aspirazioni dei giovani dottori | Aiutare le persone è una missione

Pamela Vuksanaj è l’incarnazione di una nuova generazione di medici che non si limita a curare, ma sogna di trasformare la salute dei pazienti in un’esperienza positiva. La sua passione per l’odontoiatria, nata fin da piccola, riflette una tendenza più ampia: i giovani professionisti della salute cercano di rendere ogni visita medica un momento di cura e umanità. E chissà, magari anche un sorriso!

Medici si nasce per passione e poi si diventa per studio. Così è successo a Pamela Vuksanaj, originaria dell’Albania, ma monzese dai tempi delle scuole medie. "Ero l’unica bambina a cui piaceva andare dal dentista", scherza Pamela. Detto fatto. Dopo la maturià al liceo delle Scienze umane Carlo Porta, si è iscritta al corso di laurea in Odontoiatria. "In realtà - racconta - al liceo ho pensato per un periodo di fare l’avvocato. Poi, dopo un tirocinio al tribunale di Monza, ho visto che non era la mia strada e sono tornata al mio antico amore. Quindi mi sono iscritta all’ Università Bicocca, Irccs San Gerardo ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le aspirazioni dei giovani dottori: "Aiutare le persone è una missione"

