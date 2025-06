Le 8 città ideali per lavorare a Milano senza viverci e spendendo la metà

Milano, la capitale del lavoro, sta diventando sempre più cara. Ma non temere! Ci sono 8 città nei dintorni che offrono affitti accessibili e ottimi collegamenti, permettendoti di sfruttare al meglio le opportunità professionali senza svuotare il portafoglio. Scopri dove puoi lavorare a Milano, ma vivere al di fuori, risparmiando fino alla metà. La qualità della vita potrebbe sorprenderti! Non lasciare che il costo ti fermi.

Con affitti alle stelle e prezzi sempre più insostenibili, il capoluogo lombardo sta diventando inaccessibile. Ma ci sono alternative intelligenti: con ottimi collegamenti, prezzi degli immobili sostenibili e una buona qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le 8 città ideali per lavorare a Milano senza viverci (e spendendo la metà)

