Lazio-Sarri scatta l' ora X E a Roma lo attendono i suoi fedelissimi

L'attesa è palpabile a Roma: Sarri è pronto a tornare sulla panchina della Lazio, e con lui i suoi fedelissimi. Il faccia a faccia con il ds Fabiani potrebbe segnare la svolta per una stagione che promette emozioni. Con Romagnoli e Guendouzi al suo fianco, l'allenatore potrebbe dare vita a un progetto ambizioso. In un calcio in continua evoluzione, il mix di esperienza e freschezza è la chiave per sorprendere!

Il ritorno del tecnico è ormai vicinissimo: possibile la chiusura nell'incontro col ds Fabiani. Anche Romagnoli e Guendouzi tra i fedelissimi.

Lazio, nostalgia Sarri: i «fedelissimi» che sognano il ritorno del Comandante. Da Provedel a Zaccagni, la lista di chi ritroverebbe slancio e motivazioni

La nostalgia per Maurizio Sarri aleggia nell'aria della Lazio, con i tifosi che sognano il suo ritorno.

