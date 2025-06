Lazio | il nuovo numero uno è Mandas quale futuro per Provedel?

La Lazio chiude la stagione senza trofei e competizioni europee, ma il nuovo numero uno Mandas promette un cambiamento. Quale futuro attende Provedel? Questo è il momento di riflessione per la squadra, in un calcio italiano dove le sfide si moltiplicano. La vera domanda è: riuscirà la Lazio a trasformare queste delusioni in opportunità per rinascere più forte? Il prossimo capitolo si preannuncia avvincente!

Roma 31 maggio 2025 - La stagione laziale si è conclusa lasciando la squadra a bocca asciutta di trofei e senza una competizione europea da preparare. Un epilogo triste per un'annata cominciata così bene, che ha visto tante evoluzioni nelle gerarchie e crescita individuale dei suoi protagonisti. La Lazio non avrà raggiunto i suoi obiettivi per la stagione, ma non tutto il lavoro di Marco Baroni è stato vano. Il tecnico toscano non sarà riuscito a trovare il bandolo della matassa nel finale di campionato, ma ha comunque lasciato tanti spunti positivi per chi prenderà il suo posto. Tra questi c'è senza dubbio una nuova gerarchia tra i pali, dove bisognerà capire se verrà confermata oppure se ci sarà una nuova chance per chi negli ultimi anni ha difeso egregiamente la porta capitolina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio: il nuovo numero uno è Mandas, quale futuro per Provedel?

