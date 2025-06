Lazio è fatta per Sarri | pronto un biennale con opzione

Maurizio Sarri pronto a tornare sulla panchina della Lazio! Dopo le dimissioni nel marzo 2024, il club è in trattativa per un biennale con opzione. Un passo importante che segna un nuovo inizio per una squadra in cerca di stabilità. Con la sua esperienza e il suo stile di gioco innovativo, Sarri potrebbe riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano, un trend in crescita tra le squadre che puntano su tecnici di spessore. Non perdere i prossimi sviluppi!

è sempre più vicino il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio dopo le dimissioni arrivate nel marzo 2024, in seguito alle quali. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Maurizio Sarri è a un bivio intrigante: la Lazio lo cerca, ma altre opportunità lo stuzzicano. In un calcio in continua evoluzione, il mister potrebbe scegliere un nuovo progetto che accenda la sua creatività.

