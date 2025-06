Lavori sulla tangenziale Sud di Otranto ancora in corso | le tempistiche non tornano

I lavori sulla Tangenziale Sud di Otranto slittano, costringendo i turisti a rivedere i propri piani estivi. La manutenzione, attesa per maggio, si protrarrà , creando disagi nell’accesso alla splendida costa salentina. Questo rinvio mette in evidenza una problematica più ampia: l'importanza di infrastrutture efficienti per supportare il flusso turistico. Un'estate da ricordare potrebbe trasformarsi in un viaggio tra i cantieri. Resta sintonizzato, ci saranno aggiornamenti!

OTRANTO – Dovevano essere ultimati per l’ultimo giorno di maggio i lavori stradali di manutenzione che interessano la cosiddetta “Tangenziale Sud di Otranto” e, invece, con ogni probabilitĂ il cantiere alle porte della CittĂ dei Martiri resterĂ attivo per buona parte del periodo estivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Lavori sulla tangenziale Sud di Otranto ancora in corso: le tempistiche non tornano

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cantiere tangenziale Sud Otranto fine maggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lavori sulla tangenziale Sud di Otranto ancora in corso: le tempistiche non tornano

Scrive lecceprima.it: Nella comunicazione di aprile il Comune aveva posto il 31 maggio come termine del cantiere sulla statale 695 e di modifiche alla viabilità: ma gli interventi vanno per le lunghe e non ci sono informaz ...

Salento, il ponte a sud di Otranto sarà abbattuto e ricostruito

Segnala quotidianodipuglia.it: Il blocco riguarda la strada statale 695, detta appunto "Tangenziale di Otranto" poco prima della svolta a destra per Uggiano La Chiesa, in direzione sud, esattamente al km 1+605: il ponte era ...