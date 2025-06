Lavori | interruzione idrica programmata tra Ospedaletto e Putignano

Attenzione, cittadini di Pisa! Mercoledì sera, dalle 21.30 alle 2 di giovedì, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa in diverse zone: Ospedaletto, Putignano e Montacchiello. Questo intervento sulla rete idrica è fondamentale per garantire un servizio sempre più efficiente. In un periodo in cui la sostenibilità e la gestione delle risorse idriche sono al centro del dibattito pubblico, ogni miglioramento conta. Preparatevi a riempire i vostri contenitori!

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle 21.30 di mercoledì 4 alle 2 di giovedì 5 giugno, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica in via delle Rene (nel tratto compreso tra la via Emilia e la ferrovia), a Putignano, Montacchiello, Ospedaletto e nella sua.

Leggi anche Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22 di martedì 20 maggio alle 5 di mercoledì 21 maggio.

