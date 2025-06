Lavori di manutenzione in vista sulla A23 | ecco quando chiuderà il tratto Carnia-Gemona

Attenzione automobilisti! La A23 Udine-Tarvisio si prepara a chiudere il tratto tra Carnia e Gemona Osoppo per lavori di manutenzione. Dal 4 al 5 giungo, dalle 22:00 alle 6:00, è previsto un intervento cruciale per garantire la sicurezza stradale. Un dettaglio interessante? Questi lavori sono parte di un trend di investimenti infrastrutturali che mira a rendere le nostre strade più sicure e più moderne. Pianifica il tuo viaggio!

Disagi in vista per chi viaggia sulla A23 Udine-Tarvisio: per consentire interventi di manutenzione alle gallerie, il tratto tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine, sarà chiuso dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 giugno. Durante l'interruzione, il traffico sarà deviato.

Lavori di manutenzione sulla Roma-Napoli, modifiche ai treni. Disagi in vista

Giovedì 22 maggio, lavori di manutenzione sulla linea Roma-Napoli via Formia potrebbero causare disagi ai pendolari e ai viaggiatori della provincia di Latina.

Lavori di manutenzione sulla Roma-Napoli, modifiche ai treni. Disagi in vista; Sentieri, al via i lavori di manutenzione della rete escursionistica; Sciopero dei treni, corse a rischio. Un venerdì nero per chi viaggia; Parco Margherita, finiti i lavori: riattivato il doppio senso di circolazione.

Disagi in vista per chi viaggia sulla A23 Udine-Tarvisio: per consentire interventi di manutenzione alle gallerie, il tratto tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine, sarà chiuso dalle 22:00 di ...

Nodo di Palmanova, lavori e chiusura totale del tratto autostradale: quando e tutte le deviazioni

A causa di interventi di manutenzione, è prevista una chiusura temporanea lungo un tratto nevralgico della rete autostradale friulana. Dalle ore 22:00 di lunedì 19 maggio alle ore ...

Chiusura notturna in A23 per lavori di manutenzione

Sulla A23 Udine-Tarvisio, dalla mezzanotte di mercoledì 4 gennaio fino alle 6 del mattino, sarà chiusa la stazione di Pontebba, in entrata verso Tarvisio, per consentire attività di ispezione dello ...