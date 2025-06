Lavori all’ex Lazzi Via libera del Comune

Il Comune dà il via libera ai lavori di messa in sicurezza dell'ex area Lazzi, un luogo chiave per la riqualificazione urbana. Con una spesa di 15.576 euro, Montecatini Parcheggi & Servizi si prepara a risolvere il problema delle infiltrazioni. Questo intervento non è solo urgente, ma rappresenta anche un passo importante verso il rilancio di spazi abbandonati, un trend sempre più attuale nelle città italiane. Rimanete sintonizzati per scoprire come cambierà il volto di questa area!

Il Comune autorizza la società Montecatini Parcheggi & Servizi, gestore degli spazi di sosta a pagamento in città, a procedere con l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del magazzino dell’area ex Lazzi. La spesa prevista è di 15.576 euro. La decisione, reputata urgente, è stata presa "a causa alla presenza di diffuse e ampie infiltrazioni che comportano tanto l’indebolimento della struttura, quanto la probabilità che una non sollecitata esecuzione dei lavori necessari potrebbe portare alla chiusura dei locali, come si evince dalla relazione dell’ingegner Manuela Torrigiani". Si tratta di un appalto di importo superiore a 10mila euro, per il quale l’approvazione da parte degli organi societari deve essere preceduta dalla delibera della giunta comunale, reputata vincolante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori all’ex Lazzi. Via libera del Comune

