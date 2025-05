Lavori alla sede dell' Infermiere di famiglia e comunità il servizio si trasferisce

Il servizio dell'Infermiere di Famiglia e Comunità di Bondeno si trasferisce temporaneamente! A partire dal 3, i cittadini potranno trovarlo in una nuova sede. Questo cambiamento non è solo pratico, ma riflette un trend crescente: la sanità territoriale si sta evolvendo per rispondere meglio alle esigenze della comunità. Un punto interessante? La figura dell'infermiere di famiglia sta diventando sempre più centrale nel garantire assistenza personalizzata e vicina ai cittadini. Rimanete informati!

Trasferimento, temporaneo, per l'infermiere di famiglia. La notizia arriva da una nota dell'Ausl: "Si informa la cittadinanza del Comune di Bondeno – si legge - che, a partire da martedì 3, la sede dell'Infermiere di famiglia e di Comunità attualmente situata in via Goldoni sarà temporaneamente.

