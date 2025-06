Lavoratori in nero e scontrini mai fatti chiuso autolavaggio

chiuso i battenti, ma non senza aver suscitato l’attenzione delle autorità. Il caso dell’autolavaggio evidenzia un problema più ampio: l'emersione del lavoro nero. In un periodo in cui la legalità è al centro del dibattito pubblico, questa chiusura diventa simbolo di una lotta necessaria per garantire diritti e dignità ai lavoratori. Un invito a riflettere sulle sfide del nostro mercato del lavoro!

Un autolavaggio è stato chiuso dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, nel quartiere Delle Valli. Il titolare, noncurante dei rumori molesti che i residenti della zona erano costretti a subire a qualsiasi ora del giorno, a dispetto della disciplina che ne regolava l'apertura, aveva.

Roma, occupava suolo pubblico: chiuso autolavaggio “ingombrante”

A Roma, l'occupazione del suolo pubblico è sotto stretta sorveglianza: un autolavaggio ingombrante è stato chiuso dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara.

