Lautaro mastica amaro | Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato Dico questo sugli zero titoli

Lautaro Martinez, deluso dopo la finale di Champions, esprime il sentimento di un'intera squadra che ha lottato, ma non è riuscita a portare a casa il trofeo. Le sue parole risuonano nel cuore dei tifosi, ma anche in un contesto più ampio: il calcio moderno è una corsa ad ostacoli dove le aspettative crescono insieme alla pressione. La domanda sorge spontanea: come reagirà l'Inter per ripartire e tornare a brillare?

Lautaro mastica amaro: «Non siamo riusciti a fare niente». Il commento del capitano dell’Inter dopo la finale di Champions. A Sky Sport, dopo la finale di Champions PSG-Inter, Lautaro Martinez ha parlato così. Tutte le dichiarazioni in casa nerazzurra. LAUTARO – « Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Complimenti al PSG che ha fatto una straordinaria finale e ha meritato di vincere. Io sono orgoglioso della squadra, dei compagni, del mister e della società. Bisogna rialzarci come è giusto che sia perché abbiamo fatto un’ottima stagione. Anche se non abbiamo vinto nessun titolo, sicuramente è quello che conta ma c’è amarezza e voglia di ripartire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lautaro mastica amaro: «Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Dico questo sugli zero titoli»

