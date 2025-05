Lautaro Martinez commenta | C’è amarezza ma resto orgoglioso dell’Inter!

Lautaro Martinez, dopo la cocente sconfitta con il PSG, esprime la sua amarezza ma sottolinea l’orgoglio per l'Inter. "Non siamo riusciti a mettere in campo ciò che avevamo preparato", afferma. Questo episodio mette in luce un tema attuale nel calcio: la resilienza delle squadre di fronte alle sfide. Riuscirà l'Inter a rialzarsi e costruire un futuro vincente? La prossima stagione potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

Lautaro Martinez ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Lautaro Martinez si è così pronunciato a Sky Sport al termine di PSG-Inter: «Non siamo riusciti a fare niente di quello che abbiamo preparato. I complimenti vanno al PSG per la gara che hanno disputato. Io sono orgoglioso della società, del mister e dei compagni. C’è amarezza e voglia di ripartire perché questa sconfitta fa molto male, ma resto orgoglioso». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( ) © Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez commenta: «C’è amarezza, ma resto orgoglioso dell’Inter!»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo

Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Martinez Commenta C Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Lautaro Martinez su Kvara: É forte, ma non c'è solo lui; Inter, infortunio Lautaro Martinez: quando torna e ultime notizie; Foormazioni ufficiali PSG-Inter, chi gioca titolare la finale di Champions League: le ultime su Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram, Kvaratskhelia, Hakimi e Dembelé; Lautaro a Como si è sentito piccolo, come l’Inter che ha buttato un campionato (Gazzetta). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lautaro Martinez carica l’Inter in vista della finale di Champions contro il Psg

Da msn.com: Lautaro Martinez ha parlatoa in esclusiva al Matchday Programme per la finale di Champions tra Psg e Inter: “Sono molto orgoglioso di questa squadra, ci siamo guadagnati il rispetto di tutti. È ...

Lautaro Martinez: «Rivincere è la cosa più difficile! Sono orgoglioso»

Scrive informazione.it: Lautaro Martinez ha rilasciato l’intervista nel giorno della finale di Champions League contro il Psg. Le sue parole al Matchday Programme dell’Inter. PERCORSO – Mancano pochissime ore alla finale di ...

Lautaro Martinez e la sfida finale: riportare la Coppa a Milano

informazione.it scrive: L’alloro che manca è a 90’. Come due anni fa, all’allenamento della vigilia della finale di Champions League c’è un ospite a bordo campo. La Coppa più ambita, il trofeo che divide le bacheche di prest ...