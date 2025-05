Lautaro a Sky | Bisogna rialzarsi orgoglioso di questa squadra C’è voglia di ripartire Oggi non siamo riusciti a…

Dopo la sconfitta in finale di Champions League, Lautaro Martinez esprime orgoglio per l'Inter, sottolineando la forza e la determinazione della squadra. "Bisogna rialzarsi", afferma. Questo spirito combattivo riflette un trend crescente nel calcio: le squadre che, nonostante le avversità, trovano motivazione e resilienza. La vera sfida è trasformare il dolore in opportunità; solo così si può ambire a risultati straordinari. La prossima stagione potrebbe riservarci sorprese!

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta arrivata in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di PSG Inter, finale di Champions League stravinta dai francesi, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni da leader del gruppo, leccandosi le ferite per questa brutta delusione nella finalissima dell'Allianz Arena. PAROLE – « Non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato. Complimenti al PSG che ha fatto una straordinaria finale e ha meritato di vincere.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

