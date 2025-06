Laura Ephrikian a Cellino con il libro L' amore non sceglie iniziativa per aiutare i bambini africani

L'arte dell'amore e la solidarietà si incontrano sabato 7 giugno a Cellino San Marco, quando Laura Ephrikian presenterà il suo libro "L'amore non sceglie". Questo evento non è solo un'opportunità per scoprire la penna di un'artista poliedrica, ma anche un gesto concreto per sostenere i bambini africani in difficoltà. Un'iniziativa che dimostra come la cultura possa diventare veicolo di cambiamento sociale. Non perdere l'occasione di partecipare!

CELLINO SAN MARCO - L' attrice e scrittrice Laura Ephrikian sabato 7 giugno alle ore 18 presenterà il suo nuovo libro "L' amore non sceglie" presso la sala eventi Sweet Island a Cellino San Marco. L' incontro sarà moderato dalla dottoressa Cinzia Carrisi, che dialogherà con l'autrice sul suo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Laura Ephrikian a Cellino con il libro "L'amore non sceglie", iniziativa per aiutare i bambini africani

Cerca Video su questo argomento: Laura Ephrikian Cellino Libro Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Laura Ephrikian si racconta in un libro: «Ecco come ho scoperto di essere armena»

Riporta quotidianodipuglia.it: La storia di Laura Ephrikian, che dovette cambiare il nome in Efrikian per lo star system, prese allora una nuova piega, anche se nel libro confessa più volte che quegli anni di costruzione e ...

L'Amore non sceglie, il libro di Laura Ephrikian per aiutare le popolazioni dell'Africa

Scrive msn.com: L’Amore non sceglie. La nota attrice di cinema e teatro e scrittrice, prima moglie di Gianni Morandi, Laura Ephrikian, ha presentato il suo ultimo libro, edito da Spazio Cultura, all’istituto ...

Presentazione del libro: “EPHRIKIAN Una famiglia armena”

Da bagheriainfo.it: Si svolgerà a Santa Flavia, presso Villa Filangeri, nella serata del 5 luglio alle 18.00, la presentazione del libro: “EPHRIKIAN Una famiglia armena”, di Laura Ephrikian. La suggestiva villa nobiliare ...