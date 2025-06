L' attore britannico nato il 1 giugno del 1996 brilla fin da giovanissimo per il suo talento la sua professionalità e il suo senso dell' umorismo

Tom Holland, il nostro amato Spider-Man, sta scrivendo una nuova pagina della sua carriera, dimostrando che il talento e l'humor possono vincere anche le sfide più difficili. Cresciuto affrontando il bullismo, ha trasformato ogni ostacolo in un trampolino di lancio. In un’epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito, la sua storia ispira a credere in se stessi e a non arrendersi mai. Chi sarà il prossimo supereroe della nostra generazione?

S e resisti quando vieni bullizzato da ragazzino perché prendi lezioni di danza, allora puoi permetterti tutto. Anche di diventare S pider Man, l’Uomo Ragno appeso ai grattacieli di New York. Ma si sa, un Gemelli come Tom Holland dietro a quella faccia da ragazzo perbene ha ereditato l’humour innato del padre Dominic Holland, scrittore comico, oltre all’elasticità psicofisica del Sole congiunto alla Venere in Gemelli. Zendaya e Tom Holland sono fidanzati: il diamante ai Golden Globes non mente X Leggi anche › Lo “spider-man” Tom Holland: «Vi sembro un supereroe?» Già a scuola viene notato e scelto per il ruolo del migliore amico del protagonista in Billy Elliot: the Musical. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore britannico, nato il 1° giugno del 1996, brilla fin da giovanissimo per il suo talento, la sua professionalità e il suo senso dell'umorismo

