Flavio Briatore si racconta senza filtri, svelando ricordi d'infanzia e le radici che lo hanno plasmato. Tra latte e castagne, rivela anche la generosa paghetta di 500 euro al figlio, un gesto che stimola riflessioni sul rapporto tra genitori e figli nell'era moderna. In un mondo dove il valore del denaro è in continua evoluzione, quali insegnamenti trasmettiamo alle nuove generazioni? Scopri come Briatore interpreta questo delicato equilibrio.

Flavio Briatore si svela a 360°. Il manager piemontese si è soffermato in una lunga intervista al Corriere della Sera sulla sua infanzia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, ha parlato del rapporto con i genitori che furono i suoi maestri di scuola e ha spiegato la scelta di trasferire. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Latte e castagne, nessun pentimento e la paghetta di 500 euro al figlio: Flavio Briatore si svela a 360°

