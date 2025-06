L’Atalanta saluta Gasperini c’è il comunicato d’addio | la Roma lo attende

L'Atalanta dice addio a Gasperini e la Roma si prepara a un’estate infuocata. Con l’ex tecnico orobico in arrivo, i giallorossi puntano a un rilancio strategico per ritornare tra le grandi. La presenza di Ranieri, figura rassicurante, amplifica le aspettative. Sarà interessante vedere come la sinergia tra i due sapienti del calcio plasmerà il futuro della squadra. Un cambio che potrebbe segnare una nuova era nella capitale!

Sarà un'estate caldissima quella della Roma, pronta a non commettere gli stessi errori della stagione appena conclusa, e la presenza di Ranieri dietro le quinte è ad oggi quella garanzia che fa stare tranquilli i tifosi. La prima mossa è compiuta, l'arrivo di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, una scelta forte che porta nella capitale un allenatore capace e pronto a rimettersi in gioco dopo 9 incredibili anni alla guida dell'Atalanta. I Percassi hanno provato fino all'ultimo a convincerlo a restare, dovendo però poi rassegnarsi di fronte alla voglia del tecnico di trovare nuovi stimoli e sensazioni.

