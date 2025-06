L’Atalanta saluta Gasperini | Affetto e stima ci legheranno ancora doveroso rispettare la sua volontà

L'Atalanta dice addio a Gian Piero Gasperini, un legame profondo che va oltre il campo. La lettera di saluto è un tributo a un'era di successi e crescita per il club, testimoniando come il rispetto e l'affetto possano unire anche in momenti di separazione. Questo cambiamento segna una nuova fase per la Dea, che ora affronta il futuro con entusiasmo. Un nuovo capitolo è appena iniziato: chi sarà il prossimo a scrivere la storia?

Una lettera breve ma carica di significato e parole sincere: l’Atalanta saluta Gian Piero Gasperini, tra molti grazie e il rinnovo del sentimento di stima che ha caratterizzato il rapporto e che, promettono dalla società, andrà avanti anche se le strade professionali si sono separate. “Carissimo Mister, la nostra è stata una storia meravigliosa, più unica che rara nel mondo del calcio. Nove anni eccezionali e intensi nei quali abbiamo raggiunto risultati straordinari in Italia e in Europa. Una pagina, anzi un grandissimo capitolo che rimarrà indelebile nella storia dell’Atalanta, così come il rapporto di affetto (profondo) e di stima (sincera) che ci ha legato e che ci legherà ancora, a prescindere dal fatto che le rispettive strade professionali ora si dividano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’Atalanta saluta Gasperini: “Affetto e stima ci legheranno ancora, doveroso rispettare la sua volontà”

Leggi anche L’Atalanta saluta Gasperini. Nove anni di successi scolpiti per sempre nella storia nerazzurra - Il racconto fotografico - L'Atalanta dice addio a Gian Piero Gasperini, un capitolo che ha riscritto la storia del calcio italiano.

