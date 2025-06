L'Atalanta saluta e ringrazia Gasperini | "Siamo andati oltre l'immaginabile" Ora c'è la Roma

L'Atalanta e Gian Piero Gasperini si dicono addio, ma il loro legame resterà impresso nella storia del calcio italiano. "Siamo andati oltre l'immaginabile" ha dichiarato il club, sottolineando un'era di successi che ha ispirato molte altre squadre. Ora la Dea guarda avanti, con la Roma come prossimo avversario. Questo cambio di guida potrebbe segnare un nuovo capitolo nel calcio, dove le sfide si intrecciano con le emozioni. Chi sarà il prossimo a scrivere

Dopo il saluto di Gian Piero Gasperini all`Atalanta, arrivato nella giornata di ieri, il club bergamasco ha replicato tramite i propri canali. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto.

