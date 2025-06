L’asticella di Nu pocu e nu pocu

Un finale di stagione che emoziona e sorprende! Con la "salvezza all’ultimo respiro", l'ultima puntata offre un mix di musica e commento incisivo. La presenza di Carmine Tundo de La Municipàl e Pasquale Quaranta aggiunge un tocco artistico, mentre le pagelle di Vittorio Renna scatenano il dibattito tra gli appassionati. In un contesto sportivo in continua evoluzione, ogni gesto conta. Riusciranno i protagonisti a mantenere alta la tensione fino all'

Con la “salvezza all’ultimo respiro”, come canta uno degli ospiti dell’ultima puntata - il leader de La Municipàl, Carmine Tundo - insieme al commento musicale di Pasquale Quaranta (in arte P40), le considerazioni di Vittorio Renna, e le pagelle stagionali del sottoscritto, commentate con i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - L’asticella di Nu pocu e nu pocu

Cerca Video su questo argomento: Asticella Nu Pocu Nu Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Lecce, Parlantina. Incontri in Fondazione: domani ultimo appuntamento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’asticella di Nu pocu e nu pocu

Si legge su lecceprima.it: Con 75 puntate complessive, e 36 stagionali, si è conclusa giovedì 29 maggio la seconda stagione di Nu pocu e nu pocu “podcast sul Lecce calcio e sul senso della vita” ...

Nu pocu e nu pocu – Se i campionati non avessero classifiche

corrieresalentino.it scrive: Se i campionati non avessero classifiche non stavamo a fare sto casino per un punto in più o uno in meno. E invece... tra risate, ricordi e musica verso ...

Nu pocu e nu pocu – Solobombe, faugni e corsa salvezza

Riporta corrieresalentino.it: Quando il gioco si fa duro, i duri riportano Solobombe in trasmissione! L’analisi semiseria della situazione del #Lecce e della corsa salvezza in vista del match contro il #Verona e poi il ...