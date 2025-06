L’asilo resta senza suore I genitori | no alla chiusura

A Terranuova, l’asilo paritario Santa Maria si trova in una situazione critica: il pensionamento delle suore minaccia la chiusura della storica scuola. I genitori, però, si mobilitano, esprimendo un forte no a questa possibilità. Questo evento riflette un trend più ampio di crisi nelle istituzioni educative tradizionali, mettendo in luce l’importanza del coinvolgimento comunitario per preservare valori e tradizioni. Chi si farà avanti per salvaguardare il futuro dei nostri bambini?

TERRANUOVA Mancano le suore e l’asilo paritario rischia di chiudere. È quanto sta accadendo a Terranuova, dove la scuola Santa Maria, gestita dalla parrocchia da decenni e fondata da don Donato Buchicchio, potrebbe cessare la propria attività per il pensionamento di due consorelle su tre. È stato un genitore a segnalare il fatto, inviando una lettera alle testate giornalistiche locali. Inizialmente si è pensato ad una chiusura per l’assenza di un numero minimo di alunni. Poi sarebbe emersa un’altra versione. "I rappresentanti (dei genitori, ndr), si sono mobilitati per parlare con il parroco per capire come fare per aiutare l’asilo ad acquisire nuovi iscritti - si legge nella missiva in cui si cerca di ricostruire la vicenda - Il parroco ha comunicato invece che la motivazione che ha portato alla decisione di chiudere l’asilo è il raggiungimento dell’età pensionabile di due suore su tre". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’asilo resta senza suore. I genitori: no alla chiusura

