Laser cinesi nelle mani di Putin | il super raggio segreto che fa tremare Kiev e Washington

Il super raggio laser russo, simile a quello cinese, fa tremare Kiev e Washington. Un video svela l’uso di un’arma in grado di abbattere droni nemici, mentre il legame Mosca-Pechino si rafforza. In un contesto globale in cui la tecnologia bellica avanza vertiginosamente, questo sviluppo non è solo una questione militare, ma anche una partita geopolitica che potrebbe ridefinire gli equilibri mondiali. La corsa agli armamenti entra in una nuova era!

Un video mostra l'uso di un'arma laser russa simile a quella cinese usata dall'Iran. Potrebbe abbattere droni ucraini. Gli esperti parlano di tecnologia fornita da Pechino. Cresce l’asse Mosca-Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Laser cinesi nelle mani di Putin: il super raggio segreto che fa tremare Kiev (e Washington)

