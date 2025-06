Lascia l’Inter decisione già presa | Napoli alla finestra è più avanti di tutti

L'Inter, dopo l'ennesima delusione in finale di Champions League, si trova a un bivio cruciale: rivoluzionare la rosa per tornare competitiva. Il Napoli, intanto, osserva con attenzione, pronto a cogliere le opportunità nel mercato. Questo scenario rimanda a un trend di ricambio generazionale nel calcio italiano, dove le squadre devono rinnovarsi per restare al passo. Chi avrà il coraggio di scommettere sui giovani? Il futuro è aperto!

Inter demolita in finale di Champions League, dopo il Mondiale per club possibile rivoluzione della rosa per svecchiare alcuni reparti: Napoli sul calciatore nerazzurro Triste serata per la formazione di Simone Inzaghi, che perde 5-0 a Monaco di Baviera contro il PSG in finale di Champions League. È la seconda finale persa nel giro di due anni. Gli stessi anni in cui il Napoli ha trionfato in campionato. Una strana coincidenza, che porta male ai nerazzurri e molta fortuna ai partenopei. Nella squadra di Simone Inzaghi, oltre alla delusione per la sconfitta sontuosa e umiliante, c'è qualche giocatore che è rimasto scottato dalle scelte del mister.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

