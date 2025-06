Lasci il finestrino abbassato? Ecco perché rischi una multa salata e guai con l’assicurazione

Con l'arrivo dell'estate, il caldo ci spinge a cercare sollievo anche in auto, ma attenzione! Lasciare il finestrino abbassato può trasformarsi in un incubo: multa fino a 173 euro e complicazioni con l'assicurazione in caso di furto. Un gesto apparentemente innocuo può avere ripercussioni serie. In questo periodo in cui la sicurezza stradale è più che mai al centro del dibattito, non sottovalutare le regole!

Con il caldo è tentazione comune, ma lasciare il finestrino abbassato può costarti caro: multa fino a 173 euro e, in caso di furto, problemi anche con l'assicurazione. Ecco cosa dice il Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lasci il finestrino abbassato? Ecco perché rischi una multa salata (e guai con l’assicurazione)

