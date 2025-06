L’arte a scuola Un murale diffuso sulla Resistenza

L’arte diventa un potente strumento di memoria e condivisione! Gli studenti del liceo Nanni Valentini hanno creato un murale che racconta la resistenza, un gesto significativo in un’epoca in cui la storia rischia di essere dimenticata. Con elementi come montagne, papaveri e biciclette, il progetto non solo arricchisce gli spazi scolastici, ma stimola i giovani a riflettere sul valore della libertà. Un esempio che invita a ripensare l’educazione artistica come veicolo di valori civ

I ragazzi di 3I (indirizzo figurativo) del liceo artistico Nanni Valentini portano l' arte ai piccoli "colleghi" della scuola media Elisa Sala, raccontando la storia partigiana insieme all' Anpi. Un paesaggio di montagne, papaveri, dispacci e bici sono i temi che popolano il murale diffuso tra l'ingresso della scuola, i corridoi e lungo la scala che porta all'aula magna. Il progetto nasce da un lavoro che la professoressa Paola Celotto, insegnante di lettere, ha portato avanti con i ragazzi di 3A e 3B sulla Resistenza. Anpi Monza ha incontrato i ragazzi, raccontando loro la Resistenza, e finanziato il Pcto (altenanza scuolalavoro) per i ragazzi delle superiori che hanno realizzato il lavoro figurativo e poi la comunicazione (segnalibro, manifesto e depliant pieghevoli) affidata alla 4E e 4F (sezione grafica), come fosse una vera commessa professionale.

