Stefano Crociani, orgoglio aretino, è stato riconfermato vicepresidente del Vespa Club Italia! Un traguardo significativo che non solo celebra la passione per le iconiche due ruote, ma si inserisce in un contesto di crescente interesse per la mobilità sostenibile. Con i progetti futuri, il club mira a coinvolgere una nuova generazione di vespisti. Preparati a scoprire come la cultura vespistica sta vivendo una rinascita!

Arezzo, 1 giugno 2025 – . Il settantaseiesimo congresso nazionale dell'associazione ha trovato il proprio cuore nell'elezione del nuovo consiglio direttivo che avrà il compito di sviluppare progetti e iniziative per promuovere la cultura vespistica, rappresentando circa cinquantamila tesserati, rafforzando la rete tra gli oltre cinquecento club locali diffusi in tutta la penisola e incentivando l'organizzazione di eventi. La riunione d'insediamento dei nuovi consiglieri è terminata con il conferimento delle diverse cariche sociali, con la vicepresidenza che è stata nuovamente affidata a Crociani che sarà il più stretto collaboratore del presidente Leonardo Pilati e che potrà dar seguito a un prestigioso incarico condotto dal 2018 con passione, competenza e costante impegno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'aretino Stefano Crociani confermato vicepresidente del Vespa Club Italia

