L’arbitro ha pietà dell’Inter al termine della finale di Champions League | non applica la Regola 7

Un finale di Champions League che si trasforma in un controverso episodio: l'arbitro Istvan Kovacs non applica la Regola 7, suscitando il malcontento degli scommettitori. Questo errore non solo ha influenzato il risultato sul campo, ma ha anche acceso i riflettori su un tema caldo: l'affidabilità delle decisioni arbitrali nel calcio. L’arbitro ha avuto “pietà”, ma chi riparerà il danno a chi ha puntato sulla vittoria? La discussione è appena iniziata.

L'arbitro della finale di Champions League, il rumeno Istvan Kovacs, ha deciso di non applicare la Regola 7 del Gioco del Calcio al termine della disfatta dell'Inter col PSG: un errore a termini di regolamento, visto che non era un'opzione ma un obbligo. Gli scommettitori non l'hanno presa bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

