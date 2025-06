L' appuntamento con Mercoledì 2 è tra 60 giorni ma possiamo già vedere come comincia la stagione

L'attesa per "Mercoledì 2" si fa sempre più intensa! A meno di 60 giorni dal debutto, i fan possono gustarsi i primi 6 minuti in anteprima. Questi brevi spezzoni non solo accendono l'hype, ma rivelano anche come la serie continui a innovare nel panorama delle produzioni Netflix. Con la crescente popolarità del dark fantasy, questa nuova stagione potrebbe ridefinire il genere. E tu, sei pronto a tornare nel mondo bizzarro di Mercoledì?

I fan di Mercoledì 2 non stanno più nella pelle. Dopo un teaser a fine aprile, infatti, l'evento TUDUM 2025 svoltosi il 31 maggio a Los Angeles regala loro non un nuovo trailer, ma addirittura i primi 6 minuti delle nuova stagione, disponibili per tutti sul canale YouTube di Netflix. Inutile sottolineare che sono ricchi di informazioni e molto divertenti. Ci permettono, infatti, di apprendere che Mercoledì ha usato le vacanze per studiare e affinare un nuovo "potere", che in caso di trasferta la fedele Mano fa i bagagli (minimal, giusto la crema solare), e che le due assieme, la giovane Addams e l'"angelo custode" a 5 dita e basta, formano una grande coppia investigativa che non teme di mettersi nei guai, pur di fare giustizia.

