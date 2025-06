L' annuncio del presidente Sospiri | La Penne-mare si farà

Il presidente Sospiri ha confermato: la Penne-Mare si farà! Questo progetto non è solo un’infrastruttura, ma una vera e propria spina dorsale per il nostro territorio, in grado di collegare le aree interne alla costa. I 6 chilometri del primo lotto promettono di stimolare l'economia locale e valorizzare il turismo. Un passo fondamentale verso una mobilità più moderna e sostenibile che cambia il volto dell'Abruzzo!

«La Penne-Mare si farà, un asse viario strategico a scorrimento veloce che collegherà le aree interne alla costa, partendo dal primo lotto funzionale Penne-Passo Cordone, sul territorio di Loreto Aprutino, 6 chilometri in tutto con 4 svincoli già individuati e finanziamenti già disponibili per.

