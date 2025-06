L' annuncio del presidente Sospiri | La Penne-mare si farà

Il presidente Sospiri annuncia ufficialmente: "La Penne-Mare si farà." Questo progetto non è solo un'opera stradale, ma un vero e proprio volano per l'economia locale, puntando a connettere le aree interne con la costa. Con sei chilometri di asfalto e quattro svincoli già pianificati, si prospetta un futuro di sviluppo e opportunità. Preparati a scoprire come questa infrastruttura cambierà il volto della nostra regione!

«La Penne-Mare si farà, un asse viario strategico a scorrimento veloce che collegherà le aree interne alla costa, partendo dal primo lotto funzionale Penne-Passo Cordone, sul territorio di Loreto Aprutino, 6 chilometri in tutto con 4 svincoli già individuati e finanziamenti già disponibili per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - L'annuncio del presidente Sospiri: "La Penne-mare si farà"

