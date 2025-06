Landman Stagione 2 | Billy Bob Thornton si impegna per il futuro e l’arrivo di Sam Elliott accende il set

La stagione 2 di "Landman" si fa avvincente con il ritorno di Billy Bob Thornton e l'arrivo di Sam Elliott! Un connubio di talenti che promette di riaccendere l'amore per il genere Western, in un periodo in cui le storie autentiche e i personaggi forti sono più richiesti che mai. Gli appassionati non possono perdersi questo ricongiungimento sul set: preparatevi a intense sfide e emozioni senza precedenti!

L'attore premio Oscar entusiasta del ritorno nella serie di Taylor Sheridan, pronto per nuove intense sfide e il ricongiungimento con un'icona del Western.

Serie tv drama Landman con Billy Bob Thornton stagione 2

Si legge su mauxa.com: La prima stagione viene promossa su Rotten Tomatoes grazie alla presenza di Billy Bob Thornton, mentre la serie soddisfa le aspettative dei fan dei drammi di frontiera di Taylor Sheridan.

Landman 2, ci sono 'grandi piani' per il futuro della saga: parla Billy Bob Thornton

Secondo serial.everyeye.it: A giudicare dalle parole dell'attore, Demi Moore sarà messa al centro di Landman 2 dopo la piccola parte nella stagione inaugurale. Ovviamente vi terremo aggiornati: nel frattempo scoprite il ...

Landman avrà una seconda stagione

Scrive tvserial.it: Landman tornerà con una stagione 2? Domenica 12 gennaio 2025 è arrivata l’ultima puntata della prima stagione in streaming su Paramount+. Sebbene la serie abbia avuto i suoi alti e bassi da allora, ...