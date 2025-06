Lanciano | evade dai domiciliari e si schianta col monopattino contro un’auto

Un'uscita avventurosa si è trasformata in un incidente per un 38enne di Atessa, evaso dai domiciliari e schiantatosi col monopattino. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: l’uso imprudente dei monopattini elettrici, che, pur regalando libertà, espone a rischi inattesi. Con l’aumento della mobilità sostenibile, la sicurezza stradale diventa cruciale. Attenzione, quindi: libertà non deve significare incoscienza!

Agli arresti ai domiciliari ad Atessa, un 38enne si è concesso una “gita fuori porta” a Lanciano, in provincia di Chieti. Dopo aver evaso i domiciliari, l’uomo si è schiantato in monopattino contro un’auto. SI SCHIANTA COL MONOPATTINO – Ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, l’uomo stava percorrendo via Per Fossacesia a bordo di un monopattino. Una . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

