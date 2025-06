Lamborghini Super Trofeo Europa podio sfiorato a Monza per Giacomo Pedrini

Giacomo Pedrini, 16 anni e una passione che corre veloce come le sue gomme, ha sfiorato il podio al Lamborghini Super Trofeo Europa a Monza. Insieme a Fraboni, il giovane talento di Cesena ha dimostrato che l'Italia continua a sfornare piloti straordinari, pronti a scrivere la propria storia nel motorsport. Il Tempio della Velocità ha visto brillare la sua determinazione: il futuro è solo all'inizio!

Il Tempio della Velocità di Monza è stato teatro del secondo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa. Dopo il successo conquistato in Francia, il 16enne di Cesena Giacomo Pedrini, in coppia con Fraboni al volante della Huracán Super Trofeo EVO2 #9 del team Target Racing, ha sfiorato il.

Leggi anche Motori, il 16enne cesenate a Monza per il secondo appuntamento del 'Lamborghini Super Trofeo Europe' - Il 16enne cesenate si prepara a tornare in pista a Monza per il secondo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa.

cesenatoday.it scrive: Per il terzo appuntamento il Campionato monomarca si sposterà sull’affascinante circuito di Spa-Francorchamps, in programma dal 26 al 28 giugno in concomitanza con la 24 Ore ...

