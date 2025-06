L' amarezza di Simone Inzaghi | C' è delusione non so se vado al Mondiale per Club L' Arabia? Ci sarà tempo per parlare con la società

La delusione di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League persa col PSG parla di un sentimento condiviso da molti: l’amarezza per le aspettative non realizzate. Mentre il calcio italiano cerca di rialzarsi, la questione del Mondiale per club si fa sempre più pressante. Ma come spesso accade, ogni sconfitta può trasformarsi in un'opportunità. Riuscirà Inzaghi a trasformare questa amarezza in motivazione per il futuro?

«Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Oggi abbiamo approcciato male la gara, preso gol e poi ci siamo allungati, ma questa sconfitta, brutta, che ci lascia una grandissima amarezza, non cancella il percorso fatto». Lo dice Simone Inzaghi al termine della finale di Champions League persa col Psg. «Stasera sono stati più bravi e hanno meritato - aggiunge - zero titoli, sì, ma bravissimi lo stesso ai.

