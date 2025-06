L’altro augurio di morte del prof Addeo spunta un post su Gaza contro i figli di Meloni Salvini e Tajani

In un clima di crescente tensione sociale, il post del professor Addeo ha riacceso il dibattito su libertà di espressione e responsabilità. La sua "impulsività" nel lanciare un augurio così pesante fa riflettere su quanto le emozioni possano superare la ragione, specialmente in una fase storica segnata da conflitti e divisioni. Riusciremo a mantenere il dialogo civile o siamo destinati a perdere ogni freno? La risposta è nelle nostre mani.

Sarebbe stato solo un «gesto di impulso» secondo Stefano Addeo a proposito del post in cui augurava la morte della figlia di Giorgia Meloni, come quella di Martina Carbonaro ad Afragola. Un post che lui stesso, scusandosi, dice al quotidiano Il Roma di aver presto cancellato perché si era reso conto della gravità del contenuto. Il docente però non sarebbe nuovo a minacce di morta sui social contro i figli degli esponenti del governo, come spiega l’ AdnKronos. L’augurio ai figli dei ministri di fare la fine dei palestinesi. Quel suo «post stupido» in realtà aveva un precedente. Come spiega l’agenzia AdnKronos, il professore in un istituto superiore della provincia di Napoli aveva anche provato a far sparire il post dai suoi social. 🔗 Leggi su Open.online