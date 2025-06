Lago di Como sold out per il ponte del 2 giugno | quali sono i borghi più richiesti già pieni

Il Lago di Como si prepara a vivere un ponte del 2 giugno da tutto esaurito! Bellagio, Menaggio e Varenna sono i borghi più richiesti, simboli di un turismo che non accenna a fermarsi. Questo fenomeno non è solo locale: la Lombardia si conferma meta ambita in un'era in cui la riscoperta dei tesori italiani è un trend senza precedenti. Prenotate in anticipo se volete essere parte di questa magia!

Il ponte del 2 giugno segna un nuovo record per il turismo in Lombardia, con i borghi del Lago di Como completamente sold out. Bellagio, Menaggio, Varenna: in queste località da cartolina non si trova più una camera libera. A questo bisogna aggiungere i turisti di prossimità che passeranno sul.

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura

Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà, celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

