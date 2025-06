L' aggressione dopo il furto al Lidl giovane prende a testate un vigilante e scappa | è ricercato

Un furto al Lidl si trasforma in un episodio di violenza: un giovane, dopo aver rubato, aggredisce un vigilante con una testata e fugge in scooter. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un trend preoccupante di criminalità urbana, che mette in discussione la sicurezza nei luoghi di aggregazione. Un aspetto da considerare è come la percezione della sicurezza influenzi le abitudini degli acquisti. Le conseguenze potrebbero essere più ampie di quanto pensiamo.

Dà una testata al vigilante che lo aveva bloccato dopo un furto al supermercato e scappa a bordo di uno scooter. I carabinieri sono alla ricerca di un giovane, protagonista ieri dell'aggressione ad un agente di sicurezza del Lidl di viale Regione Siciliana, tra via Altofonte e via Palmerino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'aggressione dopo il furto al Lidl, giovane prende a testate un vigilante e scappa: è ricercato

