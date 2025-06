LAFC–Club América | lo spareggio play-in Mondiale per Club 2025 in diretta gratis su DAZN

Il grande spettacolo del calcio si appresta a regalarci un altro momento indimenticabile! Sabato 31 maggio, Los Angeles FC e Club América si sfideranno in uno spareggio per il Mondiale per Club 2025. Questo incontro non è solo una questione di qualificazione, ma rappresenta un confronto tra due culture calcistiche vibranti. Non perdere l'occasione di vedere in diretta gratis su DAZN chi conquisterà l’ultimo posto da titolare nel torneo mondiale!

A poco più di due settimane dal fischio d'inizio dell'attesissimo Mondiale per Club 2025 manca solo la qualificazione dell'ultima squadra. A giocarsi il posto i Los Angeles Football Club e i messicani del Club América, che sabato 31 maggio alle 19:30 (ora locale), 4:30 ora italiana, si sfideranno in uno spareggio ad eliminazione diretta al BMO Stadium di Los Ange.

