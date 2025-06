Lady Gaga nella seconda stagione di Wednesday | tutto quello che c’è da sapere

La seconda stagione di "Wednesday" si preannuncia esplosiva! Con l'arrivo di Lady Gaga, la serie si ricollega a un trend di crossover tra pop e mondo seriale, creando attesa e curiosità. La popstar, nota per il suo stile audace, interpreterà un personaggio enigmatico che promette di stravolgere l'universo delle Famiglie Addams. Preparati a scoprire come il suo carisma arricchirà la trama e farà vibrare i fan!

anticipazioni sulla seconda stagione di Wednesday e il ruolo di Lady Gaga. La serie televisiva Wednesday, ambientata nell’universo delle Famiglie Addams, si prepara al ritorno con una seconda stagione ricca di novità. Tra queste, spicca la partecipazione speciale di Lady Gaga, che interpreterà un personaggio misterioso e affascinante. In questo approfondimento, verranno analizzati i dettagli della nuova stagione e il ruolo della pop star nel cast. la data di uscita e le modalità di distribuzione. Wednesday stagione 2 sarà disponibile in due parti: la prima parte sarà rilasciata il 6 agosto 2025, seguita dalla seconda il 3 settembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lady Gaga nella seconda stagione di Wednesday: tutto quello che c’è da sapere

Scopri altri approfondimenti

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli

Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue della Juventus, annuncia la sua partenza a fine stagione.

Cerca Video su questo argomento: Lady Gaga Seconda Stagione Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

The Buccaneers, il trailer della seconda stagione della serie tv con Leighton Meester; The Buccaneers, ecco il trailer della seconda stagione; The Buccaneers: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione introduce il personaggio di Leighton Meester; Trailer della seconda stagione di ‘The Buccaneers’: romanticismo, segreti e un'ex di Gossip Girl si.... 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lady Gaga entra nel cast della seconda stagione di “Mercoledì” su Netflix dopo che una sua canzone divenne virale nella prima stagione

Si legge su msn.com: Secondo quanto riferito da Entertainment Weekly in esclusiva, Lady Gaga apparirà nella seconda stagione di Mercoledì su Netflix. Una versione accelerata della canzone del 2011 di Gaga “Bloody ...

Mercoledì: Lady Gaga nel cast della seconda stagione! Chi interpreterà?

comingsoon.it scrive: Alla fine è successo: Lady Gaga si è unita al cast di Mercoledì. Varie autorevoli testate americane rivelano che la pop star e attrice ricoprirà un ruolo nella seconda stagione della serie di ...

Lady Gaga è confermata per la seconda stagione di “Wednesday”.

Segnala msn.com: La partecipazione di Lady Gaga alla seconda stagione di “Wednesday” è stata confermata, ma il suo ruolo resta un mistero. + Uomo che ha vissuto 335 giorni in un appartamento senza finestre ...