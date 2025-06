Ladri vestiti da poliziotti minacciano una coppia di anziani rubati 7mila euro

Un episodio inquietante sta facendo discutere: tre ladri travestiti da poliziotti hanno derubato una coppia di anziani, portando via 7mila euro. Questo crimine non è solo un fatto isolato, ma si inserisce in un trend preoccupante di truffe che sfruttano la fiducia delle persone. La sicurezza dei più vulnerabili deve diventare una priorità ! Attenzione, non lasciatevi ingannare: la vera protezione non indossa divise, ma si basa su chiari segnali di allerta.

Erano in tre, vestiti con la divisa della Polizia e avevano la targhetta identificativa. In più guidavano un auto. Ma con la scusa di una segnalazione di una fuga di gas nelle tubature la banda di malviventi ha strattonato minacciato una coppia di 70enni. Obiettivo: intascarsi soldi e gioielli.

