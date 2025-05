L’addio presunto dell’amico geniale dopo il disastro del Doge

Il presunto addio tra Donald Trump ed Elon Musk segna una svolta inaspettata nella geopolitica contemporanea. In un'epoca in cui la tecnologia e la politica si intrecciano sempre di più, questo divorzio non è solo una questione personale, ma rappresenta il crollo di un'alleanza che ha scombussolato gli equilibri mondiali. Mentre ci si interroga su cosa significhi per il futuro della destra americana, un interrogativo resta: siamo pronti a un nuovo vento di cambiamento?

Roma, 1° giugno 2025 – I soldi non fanno la felicità, neppure dei governi. E infatti l'uomo più potente del mondo e l'uomo più ricco del mondo hanno appena divorziato, e tendenzialmente questa è un'ottima notizia: per tutto il resto del mondo. Donald Trump e Elon Musk, coppia di fatto della nuova destra americana - quella che voleva tagliare il debito con l'accetta e il deep state con la motosega - si sono detti addio tra gli stucchi rococò dello Studio Ovale. Trump con un sorriso paternalista per "l'amico geniale", Musk con un occhio nero, e la voce incerta di fronte alle domande dei cronisti.

