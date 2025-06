L’addio a Ernesto Pellegrini | Uomo di cuore e concretezza | esempio dello spirito ambrosiano

È un momento di profonda riflessione per Milano e il mondo del calcio: l'addio a Ernesto Pellegrini, simbolo di passione e concretezza, ha unito rivali storici in un abbraccio collettivo. Ricordato da tutti, dal mondo imprenditoriale alla politica, la sua eredità vive nel 'spirito ambrosiano', un valore che trascende le differenze. In un'epoca di divisioni, Pellegrini ci invita a riflettere sull'importanza della comunità e della solidarietà.

La città e la Regione, il mondo del calcio (con il lutto al braccio dei nerazzurri e le parole di stima dei rossoneri), la politica - di tutti i colori - e il mondo del lavoro, con imprenditori, dipendenti e sindacati. Il ricordo di Ernesto Pellegrini, morto il giorno della finale di Champions, ha unito storici rivali, che hanno voluto esprimere la loro profonda riconoscenza. C’è Milano, che "ricorderà sempre con affetto Ernesto Pellegrini, imprenditore attento al sociale e presidente dell’ Inter dei record di Trapattoni", scrive il sindaco Beppe Sala, abbracciando la sua famiglia. Il governatore lombardo Attilio Fontana saluta "un imprenditore lombardo capace e di successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’addio a Ernesto Pellegrini: "Uomo di cuore e concretezza: esempio dello spirito ambrosiano"

